Fransa'da lise boykotuna destek protestolarında salı günü 488 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da lise boykotuna destek protestolarında salı günü 488 kişi gözaltına alındı

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Fransa\'da lise boykotuna destek protestolarında salı günü 488 kişi gözaltına alındı
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Fransa İçişleri Bakanlığı, lise boykotuna destek protestolarına ülke genelinde yaklaşık 256 bin kişinin katıldığını, salı günkü şiddet olaylarında 488 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise salı günü 3.700 liseden 891'inde eğitimin aksadığını duyurdu.

PARİS, 7 Ekim (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanlığı, eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle başlattıkları boykot eylemlerini eylül ortasından bu yana sürdüren lise öğrencilerine destek amacıyla düzenlenen protestolara başkent Paris'te 56.000 kişi olmak üzere yaklaşık 256.000 kişinin katıldığını açıkladı.

Lise ve üniversite öğrenci örgütleri ise salı günü ülke genelinde düzenlenen yürüyüşlere 100.000'i başkent Paris'te olmak üzere 450.000 kişinin katıldığını tahmin ediyor.

Bakanlık salı günü ülke genelindeki protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 488 kişinin gözaltına alındığını, protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısının ise 6.547'ye yükseldiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı da salı günkü geniş çaplı protestolar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 3.700 liseden 891'inde eğitimin aksadığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilerle bir "iç demokrasi süreci" yürütmek üzere derslere çarşambadan cuma gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Lecornu, "Liselerde tartışmaya tam anlamıyla alan açmadan şiddeti kınayamayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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