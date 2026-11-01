Fransa'da liseliler 10 milyar avroluk bütçe talebiyle 3 ve 5 Kasım'da eyleme çağrıldı

Fransa'da hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerini yeterli bulmayan öğrenci sendikaları, liselileri, yeniden kuşatma eylemleri düzenlemeye çağırdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, öğrenci sendikaları, Fransa Milli Eğitim Bakanlığının liseliler için açıkladığı taahhütleri yetersiz bularak, 3 ve 5 Kasım'da kuşatma eylemlerine dönülmesi çağrısında bulundu.

Eylemlere destek veren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Tribune Dimanche gazetesine verdiği röportajda, liselilerin talepleri karşısında hükümetin taahhütlerinin "devede kulak" kaldığını söyledi.

Panot, hükümetin, liseler ve yükseköğretim kurumları için talep edilen 10 milyar avroluk ek bütçenin çok gerisinde kaldığını değerlendirdi.

Ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından SNES-FSU'nun Genel Sekreteri Sophie Venetitay, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, eylemlerin seyrini hükümetin atacağı adımların belirleyeceğini belirterek, "Top artık hükümetin sahasında." dedi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, liselerde sınıf mevcutlarının düşürüleceğini vurgulayarak, bu kapsamda 920 sözleşmeli öğretmenin sözleşme sürecinin tamamlanacağını ve 500'den fazla ek kontenjan açılacağını bildirmişti.

Yükseköğretim kurumlarına başvuruların yapıldığı Parcoursup adlı platformun da 2028'e kadar değiştirileceğini taahhüt eden Geffray, yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olan okulların klima ve ısıtma sistemleriyle donatılarak iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2030'a kadar düşük faizli 4 milyar avro kredi sağlayacaklarını kaydetmişti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği eylemler kapsamında yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.