Fransa'da Macron İttifakının Üyeleri Aşırı Sağcılarla Gizli Yemeklerde Buluştu - Son Dakika
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Fransa'da Macron İttifakının Üyeleri Aşırı Sağcılarla Gizli Yemeklerde Buluştu

Fransa'da erken genel seçimlerin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ittifakının üyeleri, aşırı sağcı Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen ile gizli akşam yemeklerinde buluştu. Bu durum, Macron ittifakının sol partiler ve cumhuriyetçiler ile hükümet kurma çabaları sırasında tartışmalara yol açtı.

10.07.2024 14:11
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Fransa'da erken genel seçimlerin kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ittifakının aşırı sağa karşı sol partiler ve cumhuriyetçiler ile hükümet kurma çabaları sürerken, ittifakta yer alan Horizon Partisi Genel Başkanı Edouard Philippe'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen ile akşam yemeğine çıkması tartışma yarattı.

Solcu Liberation gazetesi, Macron ittifakında yer alan Horizon Partisinin Genel Başkanı ve eski Başbakan Philippe'in ve hükümetten bazı isimlerin aşırı sağcı RN lideri Le Pen ile aralık ayında "gizli" akşam yemeklerinde buluştuklarını ortaya çıkarması ülke gündeminde tartışmaya yol açtı.

Gazetenin "Macroncuların ve RN'nin gizli yemekleri: Tehlikeli ilişkiler' başlığı ile servis ettiği haberde, Macron ittifakında yer alan eski Başbakan Philippe'in ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun eski milletvekili Thierry Solere'in evinde aralık ayında aşırı sağın önde gelen ismi Le Pen ve RN Başkanı Jordan Bardella ile "gizlice" buluştuğu belirtildi.

Macron'un aşırı sağın yükselişini önlemek için gittiği erken genel seçimlerden mağlup çıkmasının ardından merkez sol ile koalisyon hükümeti kurma çabaları sürerken, kendi ittifakından bazı isimlerin, aşırı sağcılarla "gizli" yakınlaşması siyaset arenasını gerdi.

Philippe, TF1 kanalında katıldığı programda Le Pen ile yemek yediğini kabul ederek, "Bu yemeğin sonunda birçok konuda çok derin fikir ayrılıklarımız olduğunu fark ettik." dedi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, açıklamasında, "Philippe istediği kişiyle akşam yemeği yiyebilir ama ben Le Pen ile yemeğe çıkmayacağım." dedi.

Eski Başbakan Philippe'in siyasi tecrübelerine atıf yapan Darmanin, "Ülkemizin daha iyiye gitmesine yardımcı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse ise katıldığı televizyon programında, Philippe'in Le Pen ile akşam yemeğine çıkmasını "rahatsız edici" buldu. "Yakın olduğumuz kişilerle akşam yemeği yeriz" diyen Pecresse, kendisinin Le Pen ve Bardella ile böyle bir paylaşımının olamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik ifadeleri nedeniyle Fransız Radyosundaki işinden olan komedyen Guillaume Meurice ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Philippe-Le Pen yemeğine mizahi bir yaklaşımda bulundu. Meurice paylaşımında, "Bu akşam Edouard Philippe'te yiyoruz. (Philippe) İnsanlarla buluşmayı seviyor." ifadelerine yer verdi.

Fransa'da ilk turu 30 Haziran ve ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Seçim sonuçlarıyla toplam 577 milletvekilinin görev yapacağı mecliste hiçbir parti ya da ittifak hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken, seçimin kaybedeni Macron ittifakının koalisyon arayışları sürüyor.

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN partisinin, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oyla galip gelmesi üzerine Macron, meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

Genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi ittifakı 178 milletvekiliyle mecliste en fazla sandalyenin sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Macron İttifakının Üyeleri Aşırı Sağcılarla Gizli Yemeklerde Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Macron İttifakının Üyeleri Aşırı Sağcılarla Gizli Yemeklerde Buluştu - Son Dakika
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