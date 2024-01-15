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Fransa'da Mahkeme, Eziyet Gören Kediye Tazminat Ödenmesine Karar Verdi - Son Dakika
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Fransa'da Mahkeme, Eziyet Gören Kediye Tazminat Ödenmesine Karar Verdi

Fransa'da bir mahkeme, sahibinin 'hayvana eziyet' suçlamasıyla yargılandığı davada eziyet gören kediye 100 avro tazminat ödenmesine hükmetti. Sanık, kedisini otizmli çocuğunu tırmaladığı için öldürdüğünü itiraf etti ve 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı, hayvan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı ve hayvan haklarının gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Fransa\'da Mahkeme, Eziyet Gören Kediye Tazminat Ödenmesine Karar Verdi
15.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:30
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Fransa'da mahkeme, sahibinin "hayvana eziyet" suçlamasıyla yargılandığı davada eziyet gören kediye 100 avro tazminat ödemesine hükmetti.

Le Parisien'in haberine göre Lille Ceza Mahkemesi, "Lanna" isimli kedinin Temmuz 2023'te çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibi hakkında "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.

Yaklaşık bir yaşındaki kediyi, otizmli çocuğunu tırmaladığı için eziyet ederek öldürdüğü itirafında bulunan sanık, 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve evcil hayvan sahibi olması yasaklandı.

Öte yandan mahkeme, sembolik bir karara imza atarak eziyet gören kediye 100 avro tazminat ödenmesine hükmetti.

Davaya taraf olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesinin kararını duyurarak, bu kararı "hayvan haklarının gelişimi" yönünde atılan bir adım olarak değerlendirdi.

Mahkemenin Fransa'da ilk olma özelliğini taşıyan kararı, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Poitiers Üniversitesi Hukuk Profesörü Fabien Macrhadier, 20 Minutes gazetesine mahkemenin "hayvanı bir kişi gibi değerlendirdiği" sembolik kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Macrhadier, bu kararla üreme ve tıbbi tedavi konularında hayvanlara uygulanan yöntemlerin de sorgulanmasının yolunun açıldığına işaret etti.

Diğer yandan, haberde ölen kedi için belirlenen 100 avroluk tazminatın nereye ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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