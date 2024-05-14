Fransa'da Mahkumu Taşıyan Araca Saldırı: 2 Cezaevi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da Mahkumu Taşıyan Araca Saldırı: 2 Cezaevi Görevlisi Hayatını Kaybetti

Fransa\'da Mahkumu Taşıyan Araca Saldırı: 2 Cezaevi Görevlisi Hayatını Kaybetti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Eure vilayetinde bir mahkumu taşıyan cezaevi aracının saldırıya uğradığını ve olayda 2 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Üç kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucunda kaçan mahkum ve saldırganlar halen aranıyor.

14.05.2024 15:59
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Fransa'da bir mahkumu taşıyan aracın saldırıya uğraması sonucu iki cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eure vilayetinde bir mahkumu taşıyan cezaevi aracının saldırıya uğradığını, olayda iki cezaevi görevlisinin yaşamını yitirdiğini, üçünün ağır yaralandığını açıkladı.

Saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Dupond-Moretti, soruşturmanın takipçisi olacağını belirtti.

Yerel saatle 11.00 civarında Rouen şehrinden Evreux yönüne giden cezaevi aracı, Eure vilayetinde silahlı saldırıya uğradı.

Kaçan mahkumu ve saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Saldırganların kullandığı araçlardan biri Vatterville köyünde, diğeri Evreux Hastanesi yakınlarında yanmış halde bulundu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, siyah giyinmiş iki kişinin silahlarıyla cezaevi aracını çevrelemesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Mahkumu Taşıyan Araca Saldırı: 2 Cezaevi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Mahkumu Taşıyan Araca Saldırı: 2 Cezaevi Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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