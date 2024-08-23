Fransa'da Mavi Dil Hastalığı Vakalarında Artış - Son Dakika
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Fransa'da Mavi Dil Hastalığı Vakalarında Artış

Fransa'nın 10 vilayetinde, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı. Virüsle mücadele kapsamında ücretsiz aşılama hizmeti sene sonuna kadar devam edecek.

23.08.2024 17:48
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Fransa'nın 10 vilayetinde, özellikle geviş getiren büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı vakalarında son haftalarda artış yaşandı.

Fransa Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede ilk kez 5 Ağustos'ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, son günlerde yaklaşık 4 kat artarak 22 Ağustos itibarıyla 190 oldu.

Bakanlık, mavi dil hastalığı vakalarında "patlama" görüldüğünü ancak yeni vakaların ilk vakaların görüldüğü yerlerin yakınında tespit edildiğini bildirdi.

Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmetinin, sene sonuna kadar süreceği belirtildi.

Hükümetin bir önceki raporuna göre, 14 Ağustos'ta ülkenin altı vilayetinde 41 mavi dil hastalığı vakası tespit edilmişti.

Belçika'da da ay başında baş gösteren "mavi dil hastalığı" giderek yayılıyor. Virüs 500'den fazla çiftliği etkilerken toplam ne kadar hayvanın telef olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan virüs insanlara bulaşmıyor.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

Kaynak: AA

Fransa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Mavi Dil Hastalığı Vakalarında Artış - Son Dakika

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