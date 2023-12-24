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Fransa'da muhalif milletvekilleri göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı - Son Dakika
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Fransa'da muhalif milletvekilleri göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı

Fransa'da muhalif milletvekilleri, parlamentodan geçen ve anayasaya aykırı buldukları göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdıklarını bildirdi. Muhalif partiler, yasanın birçok maddesini iptal ettirmek için harekete geçti.

Fransa\'da muhalif milletvekilleri göç yasasını Anayasa Konseyi\'ne taşıdı
24.12.2023 - 00:13,
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Fransa'da muhalif milletvekilleri, parlamentodan geçen ve anayasaya aykırı buldukları göç yasasını, Anayasa Konseyi'ne taşıdıklarını bildirdi.

???????Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhalefetten NUPES ittifakını oluşturan partilerin, göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdığını belirtti.

Leaument, bu yasadaki birçok maddeyi iptal ettireceklerini dile getirerek, meclisteki farklı muhalif partilerin ortak basın açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, göç yasasındaki çok sayıda maddenin, anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu partilerin, yasanın tamamını iptal ettirmek üzere, Anayasa Konseyi'ne taşıdıkları vurgulanan açıklamada, göç yasasının farklı maddelerinin, özel hayatın gizliliği ve eşitlik prensibi gibi hakları ihlal ettiği kaydedildi.

Fransız Parlamentosu, 19 Aralık'ta, göç yasasını kabul etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da muhalif milletvekilleri göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı - Son Dakika
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