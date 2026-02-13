Fransa'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artışta

13.02.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te müslüman karşıtı vakalar %88 artarak 326'ya ulaştı. Diğer dinlere yönelik vakalar değişti.

Fransa'da 2025'te bir önceki yıla göre Müslüman karşıtı vakaların yüzde 88 arttığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığının din karşıtı vakalara ilişkin yayımladığı 2025 verilerine göre, ülkede bir önceki yılda olduğu gibi yaklaşık 2 bin 500 din karşıtı vaka yaşandı.

Ülkede 2025'te bir önceki yıla göre Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) içeren vakalarda yüzde 88'lik bir oranla ciddi bir artış yaşandı. 2024'te 173 Müslüman karşıtı vakanın kaydedildiği ülkede, geçen yıl bu sayı 326'ya çıktı.

Fransa'da 2025'te bir önceki yıla göre Hristiyan karşıtı vakalar yüzde 9 artarken, Yahudi karşıtı vakalar ise yüzde 16 azaldı.

Geçen yıl 843 Hristiyan karşıtı ve 1320 Yahudi karşıtı vaka bakanlık kayıtlarına geçti.

Müslüman karşıtı vakaların yüzde 64'ünü, Yahudi karşıtı vakaların ise yüzde 67'sini fiziksel ve sözlü saldırıların yanı sıra çevrim içi nefret söylemi oluşturdu.

Geçen yıl, Aboubakar Cisse ve Hichem Miraoui isimli iki Müslüman söz konusu saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Hristiyan karşıtı vakaların yüzde 87'si de Hristiyanların mallarına verilen zararlar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:07:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Fransa'da Müslüman Karşıtı Vakalar Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.