Fransa'da Müslümanlardan Temizlik Etkinliği - Son Dakika
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Fransa'da Müslümanlardan Temizlik Etkinliği

Fransa\'da Müslümanlardan Temizlik Etkinliği

Fransa'da 19 şehirde temizliğin önemini vurgulamak için Müslümanlar sokaklarda çöp topladı.

05.05.2025 11:36
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Fransa'da, aralarında Massy'nin de yer aldığı 19 şehirde çevreye duyarlı Müslümanlar, temizliğin önemine dikkati çekmek için sokaklarda çöp topladı.

Fransa'da çevreye duyarlı Müslümanlar, 3 ve 4 Mayıs'ta aralarında Massy Ulu Cami'nin de yer aldığı 19 caminin girişimiyle "4. Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü" başlıklı etkinlik düzenledi.

Temizliğin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 19 kentte düzenlenen etkinliğe aralarında çocukların da bulunduğu gönüllü Müslümanlar katıldı.

Ülkenin ilk çevre dostu camisi olarak bilinen Massy Ulu Cami'nin girişimiyle yapılan etkinlikte Müslüman vatandaşlar, camilerin etrafında ve sokaklarda yaklaşık 3,5 saat çöp topladı.

Yoldan geçen Müslüman bir vatandaş, çevre etkinliğine katılanlara pasta ve kurabiye ikram etti.

Massy Belediye Başkanı Nicolas Samsoen da arabasıyla geçerken etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

"Dünyayı temizlemek ve ona iyi bakmak"

Massy Ulu Cami'de gönüllü çalışan Amelle Miri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin gençlik komisyonuyla 2 yıldır şehirde temizlik etkinlikleri düzenlediğini kaydetti.

Miri, hafta sonu yapılan özel etkinliğin birçok camiyle beraber düzenlendiğini belirterek, "Genellikle, iki namaz vakti arasında yapıyoruz, böylelikle daha fazla çöp toplamak için vakit oluyor." dedi.

Havalar güzelleşince bu etkinlikleri organize etmeye başladıklarını ifade eden Miri, "dünyayı temizlemek ve ona iyi bakmak" mesajını iletmeyi amaçladıklarını belirtti.

"İslam, temizliğe önem veriyor"

Etkinliğe katılan 26 yaşındaki Bilal Abdelouahed, gönüllülerin örnek alınması gerektiğini belirterek, "İslam, temizliğe önem veriyor." dedi.

Dünyaya iyi bakılması gerektiğini vurgulayan Abdelouahed, "Gördüğünüz gibi burada küçükler kadar yaşlılar da şehri temizliyor." ifadesini kullandı.

Abdelouahed, İslam'a göre insanlara sıkıntı veren bir nesnenin yoldan kaldırılması gerektiğini söyledi.

"Çocuklara çevreyi temiz bırakmak gerektiğini öğretmek önemli"

Safa Mrabet, yaşadığı kenti temiz bırakmanın önemli olduğunu göstermek adına 2 çocuğuyla bu etkinliğe katıldığını ifade ederek, "Bu (temizlik) dinimizin bir parçası." dedi.

Mrabet, çocuklara, dışarıya çöp atmamaları ve kendilerinden sonra gelecekler için çevreyi temiz bırakmaları gerektiğini öğretmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkenin ilk çevre dostu camisi Massy'de

İnşası 2010-2019 yıllarında tamamlanan Massy Ulu Cami'de, çift duvar izolasyonu, yerden ısıtma sisteminin yanı sıra kubbe, minare ile pencerelerinin özel camlardan oluşması ve aydınlatmada LED ışıkların tercih edilmesi, kaynakların verimli kullanımını sağlıyor.

Abdesthanelerinde sensörlü musluklar bulunan camide depolanan yağmur suyuyla temizlik yapılıyor ve çevredeki yeşil alan sulanıyor.

Caminin çatısında, enerji ve ısı kaybını önleyen, oksijen üreten bitkisel kaplama bulunuyor.

Toplam 4 milyon 500 bin avroya mal olan cami, Massy ve Fransa'daki Müslümanların bağışlarıyla yapıldı.

Caminin zemin katında 520 metrekarelik alanda erkekler, 250 metrekarelik asma katta da kadınlar namazlarını kılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Müslümanlardan Temizlik Etkinliği - Son Dakika

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