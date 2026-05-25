Fransa'da Okul Görevlilerine Şiddet İddiaları

Fransa, devlet kreşleri ve ilkokullarında görev yapan okul görevlilerine yönelik çocuklara şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz iddialarıyla sarsıldı. Paris savcılığı, 84 okul öncesi kurum, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 kreşte devam eden soruşturmalar olduğunu doğruladı. Avukatlar, soruşturmaların üç ve dört yaşındaki çocuklara yönelik tecavüz iddialarını da kapsadığını belirtti.

Aileler, yıllardır bu iddiaların ciddiye alınması için mücadele ettiklerini söylüyor. Ebeveyn gruplarına göre, okul görevlilerinin işe alım süreçlerindeki eksiklikler ve denetim yetersizlikleri istismarın sürmesine zemin hazırladı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

Fransa'da okul görevlileri, çocukların öğle araları, teneffüsler, uyku saatleri ve okul sonrası etkinliklerinde gözetiminden sorumlu. Ancak bu kişiler doğrudan okullar ya da Eğitim Bakanlığı tarafından değil, belediyeler veya yerel yönetimler tarafından işe alınıyor. Çoğu zaman herhangi bir mesleki eğitim ya da diploma şartı aranmıyor.

İddialar arasında çocuklara bağırılması, itilip kakılmaları, saçlarının çekilmesi, yemek verilmemesi, kusana kadar zorla yemek yedirilmesi, cinsel saldırı ve tecavüz yer alıyor. Bir vakada, üç yaşındaki bir kız çocuğunun bir okul görevlisi tarafından tecavüze uğradığı öne sürülüyor. Başka bir vakada ise, fiziksel şiddet şikayetleriyle başka bir okula gönderilen aynı görevlinin bu kez üç yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia ediliyor.

Paris Belediyesi, Ocak ile Nisan ayları arasında 78 okul görevlisini görevden uzaklaştırdı. Bunlardan 31'i cinsel istismar şüphesiyle soruşturuluyor. Paris'in yeni Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, sistemdeki işleyiş bozukluklarını gidermek için 20 milyon euroluk bir plan başlattı. Ebeveyn grupları, sorunun sistematik olduğunu ve Fransa geneline yayıldığını savunuyor.