Fransa'da Okul Şiddeti İddiası: Bayrou Suçlanıyor

Fransa'da okullardaki şiddetle ilgili Parlamento Soruşturma Komisyonu raporunda, Başbakan François Bayrou'nun daha önceki devlet görevlerindeyken özel bir Katolik okulundaki öğrencileri cinsel istismar ve şiddetten korumak için harekete geçmediği savunuldu.

Fransa'da okullardaki şiddete ilişkin Parlamento Soruşturma Komisyonu'nun 63 sayfalık raporu yayımlandı.

Raporda, Başbakan Bayrou, daha önceki görevlerinde Notre-Dame de Betharram adlı Katolik özel okulundaki öğrencileri "cinsel istismar ve şiddetten" korumak için harekete geçmemekle suçlandı. Başbakanlık ise bunu yalanladı.

Komisyonun Eş Raportörü Milletvekili Paul Vannier, konuk olduğu RTL radyosunda, Başbakanlığın rapordaki unsurları yalanlamasını "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve yaşanan şiddet olayları ile yapılan ihmalkarlıklarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuda sorumluluk alınması çağrısında bulunan Vannier, Başbakan Bayrou'nun Notre-Dame de Betharram'daki fiziksel şiddet iddialarından 1995'ten, cinsel istismar iddialarından ise 1998'den bu yana haberdar olduğunu belirtti.

Vannier, Bayrou'nun o dönem Fransa Eğitim Bakanı ve Pyrenees-Atlantiques İl Meclisi Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Harekete geçme imkanı vardı, ama hiçbir şey yapmadı." dedi.

Başbakan Bayrou, iddiaları görmezden gelmekle suçlanıyor

Mediapart internet sitesinde 5 Şubat'ta yayımlanan haberde, 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten ve şu an Başbakan olan François Bayrou'nun, söz konusu özel okulda çocukların cinsel istismar ve fiziksel şiddete uğradığına dair iddialardan haberdar olduğu öne sürülmüştü.

Muhalefetten gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı olduğu dönemde bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasından haberdar edilmediğini savunmuştu.

Notre-Dame de Betharram'ın eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bu özel okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Söz konusu okuldan mağdur olduğunu belirterek şikayetçi olan eski öğrenci sayısı 200'e yükselmişti.

Başbakan François Bayrou, kariyeri boyunca Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile Pyrenees-Atlantiques İl Meclisi Başkanlığı başta olmak üzere birçok görevde bulunmuştu.