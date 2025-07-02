Fransa'da Okul Şiddeti İddiası: Bayrou Suçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Okul Şiddeti İddiası: Bayrou Suçlanıyor

02.07.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parlamento raporunda Başbakan Bayrou'nun cinsel istismar ve şiddeti önlemekte ihmalkar olduğu savunuldu.

Fransa'da okullardaki şiddetle ilgili Parlamento Soruşturma Komisyonu raporunda, Başbakan François Bayrou'nun daha önceki devlet görevlerindeyken özel bir Katolik okulundaki öğrencileri cinsel istismar ve şiddetten korumak için harekete geçmediği savunuldu.

Fransa'da okullardaki şiddete ilişkin Parlamento Soruşturma Komisyonu'nun 63 sayfalık raporu yayımlandı.

Raporda, Başbakan Bayrou, daha önceki görevlerinde Notre-Dame de Betharram adlı Katolik özel okulundaki öğrencileri "cinsel istismar ve şiddetten" korumak için harekete geçmemekle suçlandı. Başbakanlık ise bunu yalanladı.

Komisyonun Eş Raportörü Milletvekili Paul Vannier, konuk olduğu RTL radyosunda, Başbakanlığın rapordaki unsurları yalanlamasını "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve yaşanan şiddet olayları ile yapılan ihmalkarlıklarla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuda sorumluluk alınması çağrısında bulunan Vannier, Başbakan Bayrou'nun Notre-Dame de Betharram'daki fiziksel şiddet iddialarından 1995'ten, cinsel istismar iddialarından ise 1998'den bu yana haberdar olduğunu belirtti.

Vannier, Bayrou'nun o dönem Fransa Eğitim Bakanı ve Pyrenees-Atlantiques İl Meclisi Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Harekete geçme imkanı vardı, ama hiçbir şey yapmadı." dedi.

Başbakan Bayrou, iddiaları görmezden gelmekle suçlanıyor

Mediapart internet sitesinde 5 Şubat'ta yayımlanan haberde, 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten ve şu an Başbakan olan François Bayrou'nun, söz konusu özel okulda çocukların cinsel istismar ve fiziksel şiddete uğradığına dair iddialardan haberdar olduğu öne sürülmüştü.

Muhalefetten gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı olduğu dönemde bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasından haberdar edilmediğini savunmuştu.

Notre-Dame de Betharram'ın eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bu özel okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Söz konusu okuldan mağdur olduğunu belirterek şikayetçi olan eski öğrenci sayısı 200'e yükselmişti.

Başbakan François Bayrou, kariyeri boyunca Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile Pyrenees-Atlantiques İl Meclisi Başkanlığı başta olmak üzere birçok görevde bulunmuştu.

Kaynak: AA

François Bayrou, Başbakanlık, Parlamento, Politika, Şiddet, Eğitim, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Okul Şiddeti İddiası: Bayrou Suçlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı Elazığ'da havai fişek ve dilek balonu kullanımı yasaklandı
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp intihar etti
Nicolo Zaniolo için karar çıktı Nicolo Zaniolo için karar çıktı
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6 zam
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Kuzey Irak’ta kritik temaslar MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kuzey Irak'ta kritik temaslar
Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme Putin ile Macron arasında yaklaşık 3 yılın ardından ilk görüşme
Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü Kayınpeder, gelinini silahla vurarak öldürdü
Tayland’da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı Tayland'da kağıt fabrikasında yangın: 8 ölü, 26 yaralı
Ümit Özdağ’dan CHP mitingi yasağına “Leman“ gerekçesi Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına "Leman" gerekçesi
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu

17:16
Aras Kargo’nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
17:09
Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
15:21
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor
İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
00:03
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
00:00
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
23:41
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
23:41
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
23:34
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
22:48
Staj için gittiği yerde şok yaşadı Şirketin isteği çileden çıkarır
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
22:38
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko’ya veda etti
Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya veda etti
22:28
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
22:21
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
Yaşlı adam, teras katında demirlere asılı halde ölü bulundu
22:06
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Deprem sırasında serum takılı köpeğin yanına koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 17:59:08. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Okul Şiddeti İddiası: Bayrou Suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.