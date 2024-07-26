Fransa'da Olimpiyat Köyü Meşale Turu Öncesi Poz Verildi

PARİS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Paris kentinde Matthieu Garel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Atletler Komisyonu Başkanı Emma Terho, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Uluslararası IOC Başkanı Thomas Bach, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Olimpiyat Köyü Meşale Turu öncesi birlikte poz verdi, 26 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Leah Millis/POOL/Xinhua)
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