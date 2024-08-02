Fransa'da Olimpiyat Oyunları sürecinde 180 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da Olimpiyat Oyunları sürecinde 180 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Olimpiyat Oyunları sürecinde 180 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkent Paris ve çevresinde suç oranında ciddi bir gerileme olduğunu belirten Darmanin, şiddetli gasp olaylarının yüzde 24, araba hırsızlığının yüzde 10 ve toplu taşımada şiddet oranının yüzde 40 azaldığını bildirdi. Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana şiddet içerikli eylem planladığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını söyleyen Darmanin, terör saldırısı planıyla ilgili bilgi almadıklarını vurguladı. Polis, uluslararası spor etkinliği boyunca 200 kişi hakkında işlem yaparken, 180 kişiyi gözaltına aldı.

02.08.2024 12:03
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları sürecinde 180 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Darmanin, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis kentinde bir karakola yaptığı ziyarette, Olimpiyat Oyunları süresince Paris ve çevresindeki asayiş hakkında yerel basına açıklamalarda bulundu.

Başkent Paris ve çevresinde 2024'ün başından bu yana suç oranında ciddi bir gerileme kaydedildiğini belirten Darmanin, 1 Ocak'tan bu yana bu bölgede şiddetli gasp olaylarının yüzde 24, araba hırsızlığının yüzde 10 ve toplu taşımada şiddet oranının yüzde 40 azaldığını bildirdi.

Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana her gün şiddet içerikli eylem planladığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını söyleyen Darmanin, bir terör saldırısı planlandığına ilişkin bilginin kendilerine ulaşmadığını vurguladı.

Darmanin, uluslararası spor etkinliğinin başından bu yana polisin 200 kişi hakkında işlem yaptığını, bunlardan 180'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde 26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğini sağlamak için 35 bin polis ve jandarma, 18 bin asker ve binlerce özel güvenlik personeli çalışıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da Olimpiyat Oyunları sürecinde 180 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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