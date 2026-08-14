Fransa'da Orman Yangını, 1100 Hektar Küle Döndü

Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Luglon köyünde devam eden orman yangınında, 1100 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Landes Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Luglon'daki orman yangını devam ediyor.

Yangında şu ana kadar 1100 hektarlık alan küle döndü. Bölgeye sevk edilen 500 itfaiyeci ve 51 jandarma eri, yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Luglon köyünün kuzeyi ve batısındaki 2 yol trafiğe kapatılırken, Landes Valisi Gilles Clavreul'ün talimatıyla tedbir amaçlı bölgede ikamet eden yaklaşık 525 kişi tahliye edildi.

Luglon'da dün başlayan orman yangınının??????? henüz neden çıktığı bilinmiyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede orman yangını riski nedeniyle 57 vilayette "turuncu", 4 vilayette "kırmızı" alarma geçildi.

Aşırı sıcakların yangınları olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüştü.