Fransa'da Orman Yangınları İçin Kırmızı Alarm

Fransa'da sıcak hava dalgasının etkileri sürerken güneydoğudaki 7 vilayette yüksek orman yangını riski nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülke, bir yandan yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken bir yandan da özellikle güneydoğudaki vilayetlerde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yüksek yangın riski nedeniyle 7 vilayette kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Kırmızı alarm durumuna geçilen vilayetlerden Pyrenees-Orientales ve Herault'taki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Pyrenees-Orientales vilayetine bağlı Trevillach kentindeki yangında şu ana kadar 4 bin 600 hektar alan zarar gördü. Günlerdir süren yangından etkilenen 26 kasabada 10 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Ayrıca Trevillach'taki yangında biri itfaiye görevlisi 5 kişi hafif yaralandı.

Enedis elektrik dağıtım şirketi, kentteki birçok noktada elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı.

Yangınlar nedeniyle kırmızı alarm verilen Herault'ta 1000'den fazla itfaiyeci, dün itibarıyla 30'dan fazla yangına müdahalede bulundu.

Vilayete bağlı Carlencas-et-Levras kentindeki yangında şu ana kadar 250 hektarlık alan alevlere teslim oldu, 250'den fazla itfaiye görevlisiyle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gard vilayetindeki Ledenon kentinde 540 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ise dün söndürüldü. Yetkililer, yeni yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Fransa'da bu yaz 11 bin hektardan fazla alan yandı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2'de katıldığı programda bu sezonun en büyük yangınlarının çıktığı Pyrenees-Orientales'e öğleden sonra gideceğini açıkladı.

Bu yıl orman yangınlarının önceki yıllara kıyasla bir ay erken başladığına dikkati çeken Nunez, 11 bin hektardan fazla alanın yandığını dile getirdi.

Nunez, geçen yıl aynı dönem için bu rakamın 5 bin 700 hektar olduğunu belirtti.