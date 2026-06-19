Fransa'da Polis Disiplin Süreci Başlatılıyor

Fransa Ombudsmanı Claire Hedon, 2023'te polis kurşunuyla 17 yaşında hayatını kaybeden genç Nahel Merzouk'ın ölümüne ilişkin olay yerindeki 2 polis hakkında disiplin süreci başlatılmasını talep etti.

Hedron, 2023'te polis kurşunuyla Nanterre kentinde ölen Merzouk'un ölüm koşullarına ilişkin kurumunun yürüttüğü araştırmanın sonuçları hakkında kararını internet sitelerinden yayımladı.

Kararda, Merzouk'un öldüğü olay sırasında orada bulunan 2 polisin, mesleklerinin etik kurallarını birçok kez ihlal ettiği kaydedilirken, söz konusu polislerden birinin elinde silahıyla Merzouk'un içinde bulunduğu arabaya doğru eğilmesinin müdahale tekniklerine aykırı olduğu ifade edildi.

Polislerden Florian M'nin, Merzouk'a ateş etmesinin olay sırasındaki "mevcut riskin ciddiyetiyle orantılı olmadığı" ve "bunun kesinlikle gerekmediği" değerlendirmesine yer verilen kararda, olay sırasında gencin bulunduğu aracın yavaş ilerlediği ve güzergahı üzerindeki polisler için yakın bir tehlike arz etmediğine dikkati çekildi.

Kararda, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'den olay yerindeki polisler Florian M. ve Julien L. hakkında disiplin süreci başlatılması talep edildiği kaydedildi.

Süreç

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Merzouk'u öldürmüştü.

Merzouk'un ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Söz konusu polisin, Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma, Ağustos 2024'te tamamlanmıştı.

Versay Temyiz Mahkemesi, 5 Mart'ta söz konusu polisin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar vermişti.

Gencin annesi Mounia Merzouk, 14 Mart'ta Paris'teki "ırkçılık, faşizm ve polis şiddeti" karşıtı gösteride, yerel mahkemenin bu kararını kabul etmediklerini ve oğlunun öldürüldüğünü belirtmişti.

Yargıtay, 12 Haziran'da Versay Temyiz Mahkemesinin kararını iptal ederek, Florian M'nin cinayet gerekçesiyle yargılanabilmesi ihtimalinin önünü açmıştı.

Versay Temyiz Mahkemesinin, Merzouk'un ölümüne ilişkin dosyayı yeniden inceleyerek, Florian M'ye yöneltilecek suçlamayı belirlemesi gerekecek.