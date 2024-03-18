Fransa'da Polis Kovalamacası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti, Şiddet Olayları Başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 'Siz bu sürece ne katkı verdiniz?'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi hakkında eleştiri yapanlara 'siz bu sürece ne katkı verdiniz?' diye sordu. Ankara'daki bir anaokulu ise Atatürk'e Vefa Valizi projesiyle çocuklara Atatürk sevgisini aşılamaya çalışıyor.