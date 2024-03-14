Fransa'da Polis Uyarısına Uymayan Skuter Sürücüsü Hayatını Kaybetti

19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur Maçlarına Hazırlanıyor

19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Futbolcular, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Milli takım, Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak ve birinci olarak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanma hedefliyor.