Fransa'da Polise 'Meşru Müdafaa' Yasa Tasarısı Onaylandı - Son Dakika
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Fransa'da Polise 'Meşru Müdafaa' Yasa Tasarısı Onaylandı

Fransa\'da Polise \'Meşru Müdafaa\' Yasa Tasarısı Onaylandı
08.07.2026 00:55
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Fransa Ulusal Meclisi, güvenlik güçlerine silah kullanımı için meşru müdafaa zırhı sağlayan tasarıyı onayladı.

Fransa'da Ulusal Meclis, güvenlik güçlerine görevleri sırasında silah kullanımlarına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda, yerel saatle 15.00'ten itibaren güvenlik güçlerine özgü bir meşru müdafaa zırhı sağlamayı amaçlayan tasarı ele alındı.

Merkez sağ, aşırı sağ ve hükümet kanadının da desteklediği tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 313 "evet" oyuyla kabul edildi. 5 milletvekili çekimser kaldı.

Solcu milletvekilleri söz konusu tasarıya "polislere öldürme ehliyeti" verdiğini savunarak karşı çıktı.

Gergin geçen genel kuruldaki oylamanın sonuçları açıklandıktan sonra, Meclis'te ziyaretçi bölümünde bulunan Fransa'da polis ateşi mağdurları toplulukları temsilcileri, "Adalet olmazsa, barış da olmayacak" sloganları attı.

Yasa tasarısının Parlamentodan geçmesi halinde Fransa'daki mevzuat kapsamında belirlenen koşullarda silahını kullanan güvenlik güçleri, görevleri sırasında meşru müdafaa kapsamında hareket etmiş olarak kabul edilecek.

Tasarıyla birlikte, silahlarını orantısız bir şekilde kullandıklarına dair delil olması halinde, polis ve jandarmalara sağlanan meşru müdafaa "zırhı" geçersiz sayılabilecek.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Fransa şubesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ulusal Meclis, polislere 'öldürme ehliyeti' veren yasayı oyladı. Bu, utanç oylaması." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu tasarının polisin açtığı her ateşi otomatik olarak "meşru" kabul ettiği belirtildi.

Ülkede son yıllarda, Arap ve siyahi gençlere yönelik artan polis şiddeti nedeniyle, farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tasarının polis kurşunuyla ölenlerin sayısını artırmasına yol açabileceğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkanların Meclis sitesinde başlattığı imza kampanyası şu ana kadar yaklaşık 341 bin imza topladı.

Yasa tasarısı bundan sonra Parlamentonun üst kanadı olan Senato'da ele alınacak.

Fransa'da bir tasarının Parlamentodan geçmesi için Senato ve Meclis'in aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Polise 'Meşru Müdafaa' Yasa Tasarısı Onaylandı - Son Dakika

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