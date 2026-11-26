Fransa'da polis memurları çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fransa'da polis sendikalarının çağrısıyla polis memurları, başkent Paris ve Rennes gibi farklı kentlerde karakolların önünde toplandı.

Polisler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve risk primlerinde yüzde 35 artış talep etti.

Paris'in 12. bölgesinde bir karakolun önünde toplanan polisler, ellerinde polis sendikası Alliance'ın bayraklarını taşıdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes'de ise yüzlerce polis, kentteki merkez karakolunun önünde bir araya geldi.

Fransa'da sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla hayat pahalılığına karşı ve eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle ülke genelinde haftalardır gösteriler düzenleniyor.

Polis sendikaları, söz konusu gösterilerde görevlendirilen polislerin yorgun olduğuna dikkati çekiyor.