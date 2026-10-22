Fransa'da Shamonda virüsünün ilk insan vakası doğrulandı, Lyon'daki hasta öldü - Son Dakika
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Fransa'da Shamonda virüsünün ilk insan vakası doğrulandı, Lyon'daki hasta öldü

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Fransa Sağlık Bakanlığı, Lyon'da bir hastada Shamonda virüsünün ilk kez insanda tespit edildiğini, hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, hastanın sinek ısırmasıyla enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulurken kamu sağlığı açısından risk bulunmadığı belirtildi.

Fransa'da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası doğrulandı.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın virüsün ilk kez bir insanda tespit edilerek kamuoyuna bildirilen olay olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, virüse dair şu ana kadar bilinenler ışığında kamu sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı aktarılırken, Shamonda nedeniyle hayatını kaybeden hastanın Culicoides cinsi bir sinek tarafından ısırılması sonucu enfekte olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Fransa'nın doğusunda bu yaz hayvanlarda Shamonda virüsü görülmüştü.

1960'larda ilk kez Nijerya'da tespit edilen virüs daha sonra Afrika ve Japonya'daki sığırlarda tespit edilmişti. İlk kez bu yıl Avrupa kıtasında Shamonda virüsü vakaları bildirilmişti.

Daha çok sığırlarda görülen virüsün başlıca belirtileri arasında ishal, halsizlik ve ateş bulunuyor.

Kaynak: AA
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