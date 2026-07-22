Fransa'da Sıcak Hava Dalgası 5 bin 767 Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
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Fransa'da Sıcak Hava Dalgası 5 bin 767 Ölüme Neden Oldu

22.07.2026 17:06
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Haziran sonu ve Temmuz başındaki sıcak hava dalgası, ölümleri yüzde 36 artırdı. Paris'te ağır etkiler.

Fransa kamu sağlığı kurumuna göre, ülkede haziranın son haftaları ile temmuzun ilk günlerinde etkili olan sıcak hava dalgasında ölenlerin sayısı geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla yüzde 36 arttı.

Yerel basının Fransa kamu sağlığı kurumu Sante Publique France'ın açıkladığı verilere dayandırdığı haberlere göre, rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde kaydedilen can kayıplarında artış yaşandı.

Bu tarihlerde geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedildi. Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde bu rakamın 3 bini aştığı görüldü.

Ölümlerin yarısından fazlası ülke tarihinin en yüksek sıcaklık ortalamalarının görüldüğü 24 ve 25 Haziran'da kayıtlara geçti.

Fransa'yı haziran ayında yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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