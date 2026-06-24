Fransa'da Sıcaklık Alarmı

Fransa'da rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken 58 vilayette alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için en düşük sıcaklıkların 20 ila 26 derece olacağını, birçok kentte ise termometrelerin 40 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Meteo-France yüksek sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette alarm seviyesini turuncuya, 58 vilayette ise kırmızıya çıkardı.

Öte yandan, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırdı.

Fransa'nın Maine-et-Loire vilayetinde çıkan yangında 97 hektar, Lot-et-Garonne vilayetindeki iki farklı yangında ise 5 ve 87 hektar alan kül oldu.

Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti.