Fransa'da Sıcaklık Nükleer Reaktörleri Etkiledi - Son Dakika
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Fransa'da Sıcaklık Nükleer Reaktörleri Etkiledi

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Aşırı sıcaklıklar nedeniyle Fransa'daki 3 nükleer reaktör faaliyetlerine son verildi.

Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi.

Yerel basının elektrik dağıtım şirketi EDF'nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Meuse ve Moselle nehirlerindeki debinin düştüğü ve getirilen çevresel su düzenlemeleri kapsamında nükleer reaktörlerin faaliyetlerine ilişkin de önlemler alındığı belirtildi.

Bu nedenle EDF, Chooz Nükleer Santrali'nde 2, Ardennes Santrali'nde bir reaktörün faaliyetini durdurduğunu bildirdi.

Ayrıca ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Bugey 3, Tricastin 4 ve Saint-Alban reaktörlerinde de üretim düşürülmüştü.

Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70'i ülkenin 57 nükleer reaktöründen sağlanıyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını, kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor.

Fransa'da rekor seviyede sıcaklık ve kuraklık

Mayıstan bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da haziran ayında sıcaklık ortalaması rekor seviyelere ulaştı. Temmuzdaki sıcak hava dalgası ise ülke tarihinde kaydedilen en uzun üçüncü sıcak hava dalgası oldu.

Ayrıca Fransız ana karasının üçte birinden fazlasında kuraklık da alarm verici seviyelere çıktı.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre, temmuzun 2. ve 3. haftasında Fransa ana karasındaki toprakların yüzde 96,5'i kurudu. Üçü hariç tüm vilayetlerde farklı seviyelerde su kısıtlamaları uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Fransa, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sıcaklık Nükleer Reaktörleri Etkiledi - Son Dakika

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