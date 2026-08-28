Fransa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın 39 ilinde şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, tren seferleri aksadı.

Fransa'da farklı illerde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına ve dolu, bazı ağaçların devrilmesine ve tren seferlerinin aksamasına yol açtı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, ülkede fırtına riski nedeniyle verilen turuncu alarm 39 ilde devam ediyor.

Başkent Paris ve çok sayıda ilde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Paris'i çevre kentlere bağlayan bazı tren hatlarına düşen ağaçlar nedeniyle RER A, RER D ve RER C hatları üzerindeki seferler durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, başkente yakın Hauts-de-Seine iline bağlı Antony'de şiddetli yağış su baskınına neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'e yakın Val-de-Marne ilinde yoğun yağış ve su baskınları etkili oldu. Bu ile bağlı farklı yerleşim alanlarında bazı sokaklar su altında kalırken, düşen ağaçlar yolları kapadı.

Val-de-Marne'a bağlı Chevilly-Larue kentinde bir kişi devrilen ağacın dalının koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Seine-et-Marne ilinde ise hızı saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgar, mısır ve pancar tarlalarında hasara yol açtı.

Correze iline bağlı Varetz kasabasında, şiddetli yağış ve kasırga meydana gelirken, bazı araçlarda hasar oluştu.

Vichy kentine yakın Creuzier-le-Vieux köyünde çapı 4 santimetreye ulaşan dolu taneleri düştü.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Fransa, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 00:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement