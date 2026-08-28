Fransa'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Fransa'da farklı illerde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına ve dolu, bazı ağaçların devrilmesine ve tren seferlerinin aksamasına yol açtı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, ülkede fırtına riski nedeniyle verilen turuncu alarm 39 ilde devam ediyor.

Başkent Paris ve çok sayıda ilde şiddetli fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Paris'i çevre kentlere bağlayan bazı tren hatlarına düşen ağaçlar nedeniyle RER A, RER D ve RER C hatları üzerindeki seferler durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, başkente yakın Hauts-de-Seine iline bağlı Antony'de şiddetli yağış su baskınına neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'e yakın Val-de-Marne ilinde yoğun yağış ve su baskınları etkili oldu. Bu ile bağlı farklı yerleşim alanlarında bazı sokaklar su altında kalırken, düşen ağaçlar yolları kapadı.

Val-de-Marne'a bağlı Chevilly-Larue kentinde bir kişi devrilen ağacın dalının koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Seine-et-Marne ilinde ise hızı saatte 142 kilometreye ulaşan rüzgar, mısır ve pancar tarlalarında hasara yol açtı.

Correze iline bağlı Varetz kasabasında, şiddetli yağış ve kasırga meydana gelirken, bazı araçlarda hasar oluştu.

Vichy kentine yakın Creuzier-le-Vieux köyünde çapı 4 santimetreye ulaşan dolu taneleri düştü.