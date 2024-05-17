Fransa'da Sinagogu Kundaklamaya Çalışan Kişi Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
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Fransa'da Sinagogu Kundaklamaya Çalışan Kişi Polis Tarafından Öldürüldü

Fransa\'da Sinagogu Kundaklamaya Çalışan Kişi Polis Tarafından Öldürüldü

Fransa'nın Rouen kentinde bulunan bir sinagogdan duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen bir kişiyle karşılaştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan polisler, saldırganı etkisiz hale getirerek öldürdü. İçişleri Bakanı ve Belediye Başkanı, polis ve itfaiye ekiplerini cesaretlerinden dolayı tebrik etti ve olayda başka bir can kaybının olmadığını belirtti.

17.05.2024 10:57
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Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polis, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü.

Yerel medyadaki haberlere göre, 06.45'te Rouen'daki sinagogdan duman çıktığı polise ihbar edildi.

Olay yerine intikal eden polise bıçaklı kişi saldırdı. Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirterek, cesaretlerinden dolayı emniyet personelini tebrik etti.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol da polislere ve yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Sinagogu Kundaklamaya Çalışan Kişi Polis Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

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