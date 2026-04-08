Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya 500 Bin İmza
Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya 500 Bin İmza

08.04.2026 02:11
Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandıracak yasa tasarısına 500 binden fazla imza toplandı.

"Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler artıyor.

Fransa Ulusal Meclisi verilerine göre, Alexandre Balasse tarafından 18 Şubat'ta başlatılan "Yadan Yasasına Hayır" başlıklı imza kampanyası 500 binden fazla imzaya ulaştı.

Söz konusu kampanya, gerekli imza sayısına ulaşıldığı için Ulusal Meclis'in Kanunlar Komisyonu'nda ele alınabilecek. Komisyon, kampanyaya ilişkin olarak Genel Kurul'da bir müzakere yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Tasarının 16 Nisan'dan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

Balasse, kampanyaya ilişkin açıklamasında, söz konusu tasarının Yahudi karşıtlığının yeni türleriyle mücadele ettiği iddiasını taşıdığını ancak gerekçelerinde Yahudi karşıtlığı ile İsrail'e yönelik eleştirilerin birbirine karıştırıldığını savundu.

Alexandre Balasse açıklamasında, Yahudi karşıtlığıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgularken, bunun ifade özgürlüğünü kısıtlayarak yapılamayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

