Fransa'da Siyonizm Karşıtlığı Tasarısına Ret
Fransa'da Siyonizm Karşıtlığı Tasarısına Ret

15.04.2026 15:48
Fransa Ulusal Meclis Komisyonu, siyonizm karşıtlığını cezalandıran yasayı tartışmaya açmadı.

Fransa'da Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu, siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasını reddetti.

Fransa'da siyonizm karşıtlığının cezalandırılmasını kapsayan, "Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler sürüyor.

Yasaya karşı başlatılan imza kampanyası 700 bini aşarken, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 30'a karşı 21 oyla kampanyanın Genel Kurul'da tartışmaya açılmasını engelledi.

Fransa'da yasa tasarılarına ilişkin kampanyalar, belli bir imza sayısına ulaşınca Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya açılıyor.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Söz konusu tasarı, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele" adı altında siyonizm karşıtlığının ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor.

Kaynak: AA

