Fransa'da Sol İttifakın Lideri Filistin Devletini Tanıyacaklarını Açıkladı

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"Ya verecekler ya da söke söke alacağız"

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(ANKARA) - Fransa'da ikinci tur seçimlerinden birinci çıkan sol ittifakta yer alan Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, seçim zaferi konuşmasında "Yeni Halk Cephesi'nden bir Başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız" dedi.

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Meclis çoğunluğunun sağlanamadığı seçimden galip ayrılan Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon yaptığı zafer konuşmasında Filistin devletini tanıma sözü vererek "Yeni Halk Cephesi'nden bir Başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız" diye konuştu.

Melenchon iki gün önce yaptığı seçim mitinginde ise şunları söylemişti:

"Bu seçimi daha önce Avrupa seçimlerinde de görmüştük. İnsanlar birçoğumuzun Avrupa seçimlerini Filistin'deki sömürgeciliği protesto için kullanmamıza ve hemen ateşkes ve katliamın sona ermesi için mücadele etmemize şaşırmıştı. Ancak, şu anda, Yeni Halk Cephesi milletvekilinin seçilmesi, savaş mantığının, sömürgecilik mantığının, şiddet mantığının hiçbir yere götürmediğini göstermek için Filistin Devletini tanımak için mutlak bir iradeye, mutlak bir çoğunluğa sahip olduğumuz anlamına geliyor."