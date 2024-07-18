Fransa'da Su Havzası Projesi Protestosu: Çevrecilere Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Fransa'da Su Havzası Projesi Protestosu: Çevrecilere Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Fransa'da Vienne ve Deux-Sevres vilayetlerinde yapılacak olan su havzası projesini protesto etmek için bölgede kamp kuran çevreci aktivistlere karşı hükümet güvenlik önlemlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı, eylemcilere karşı 3 binden fazla polis ve jandarma gönderdi. Çevreci topluluk, su havzası inşaatlarına yönelik eylemler yapacaklarını duyururken, güvenlik güçleri de teyakkuza geçti. Bugün ve yarın yapılacak gösterilere 10 bine yakın eylemcinin katılması bekleniyor.

18.07.2024 13:19
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Fransa'daki Vienne ve Deux-Sevres vilayetlerindeki su havzası projesini protesto etmek için bölgede kamp kuran çevreci aktivistlere karşı hükümet güvenlik önlemlerini artırdı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 120 çevreci derneğin öncülüğünde bir araya gelen ve yapay su havzaları inşaatının olduğu Deux-Sevres civarında, 16 Temmuz'dan bu yana kamp kuran eylemcilere karşı bölgeye 3 binden fazla polis ve jandarma sevk etti.

Hükümetin daha önce "şiddet eylemlerinde" bulunduğu gerekçesiyle feshedilmesini istediği çevreci "Soulevement de la Terre" topluluğu, su havzası inşaatlarına yönelik "işgal ve kuşatma" eylemleri yapacaklarını duyururken aynı alanda geçen yıl martta yapılan ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yoğun arbedenin yaşandığı gösterilerden hareketle hükümet teyakkuza geçti.

10 bine yakın eylemcinin katılması bekleniyor

Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, su havzası inşaatlarının ve inşaatı yürüten şirketlerin etrafında konuşlandırıldı.

Bugün ve yarın yapılacak gösterilere, 10 bine yakın eylemcinin katılması tahmin ediliyor.

Ayrıca su havzalarına karşı çıkan 145 çiftçi, eylemlerin hemen öncesinde "manevi zarara" uğradıkları gerekçesiyle belediye başkanı hakkında şikayette bulundu.

Çevreciler ve bir grup çiftçi, ekolojik dengeye zarar vereceği ve büyük ölçekli çiftliklerin kayrılacağı gerekçesiyle yapay su havzalarına karşı çıkıyor.

Haziranda ülkenin güneyindeki Tarn vilayetinde 3 bine yakın çevreci, Castres-Touluse yönünde hizmet verecek A69 otoyolunun inşasını protesto etmek için toplanmış, eylemcilere yönelik polis müdahalesinde, 3'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Su Havzası Projesi Protestosu: Çevrecilere Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Su Havzası Projesi Protestosu: Çevrecilere Karşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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