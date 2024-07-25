Fransa'da Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Düzenlendi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach öncülüğünde Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi düzenlendi. Zirvede, sporun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı vurgulandı ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. Ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino ve NBA yöneticisi Mark Tatum da sürdürülebilir kalkınma için taahhütlerde bulundu. Fransa, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

25.07.2024 21:57
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach öncülüğünde Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi düzenlendi.

Sürdürülebilir kalkınma ile spor arasında ilişki kuran "ilk uluslararası zirve" olma niteliği taşıyan organizasyon, başkent Paris'te, aralarında devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticilerin de bulunduğu 500'den fazla kişinin katılımıyla yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun önde gelen spor kuruluşlarının yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Paris'teki zirve ile "evrensel spor tarihinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini" ifade eden Macron, "Spor ortak sorunlarımıza cevap vermemize ve özellikle gelecek nesil sporculara eğitim, sağlık ve beslenme yatırımı yapmamıza olanak sağlamalıdır." dedi.

IOC Başkanı Bach ise "Olimpiyat Oyunları spordur ve spordan fazlasıdır. Sağlıktır, kaynaşmadır, saygıdır, dayanışmadır, barıştır. Olimpiyat ajandamızdaki reformlarla Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin önemli bir bileşeni olan sporun rolünü güçlendirme taahhüdünde bulunuyor." diye konuştu.

Bach, uluslararası topluma "Dünyayı sporla daha iyi bir yer kılmak için bize katılın" çağrısı yaptı.

Bach, komitenin Olimpiyat Dayanışmasına ayırdığı bütçeyi yüzde 10 artırarak 2025-2028 yılları için 650 milyon dolara taşıma taahhüdünde bulundu. Bu bütçe ile ulusal olimpiyat komitelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısının destekleneceği kaydedildi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantin ise 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri için okullarda bin futbol sahası yapma sözü verdi.

NBA yöneticisi Mark Tatum da Afrika'da gençlerin sporla buluşmasına yardımcı olmak için gelecek 10 yılda bin basketbol sahası yapacaklarını duyurdu.

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak. Paris 2024'ün açılış törenine ayrıca 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Düzenlendi - Son Dakika

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