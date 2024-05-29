Fransa'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Fransa\'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, Ege yemekleri tanıtıldı. Sanatçıların resitaliyle başlayan etkinlikte, Ege Bölgesi'ne ait lezzetler konuklara sunuldu. Türk Mutfağı Haftası, her yıl mayısta diplomatik misyonlar tarafından düzenlenen uluslararası etkinliklerle kutlanıyor.

29.05.2024 17:22
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Fransa'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ege yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Türk sanatçılar Sedef Erçetin ve Tahir Aydoğdu'nun viyolonsel ve kanun resitaliyle başlayan etkinlikte, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in açılış konuşmasının ardından Ege Bölgesi'ne ait lezzetler açık büfede sunuldu.

Konuklara Ege yemeklerinden İzmir köfte, mücver, fava, gözleme, taze fasulye, karides güveç ve lokma ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, her yıl mayısta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde diplomatik misyonlar tarafından düzenlenen etkinliklerle uluslararası düzeyde kutlanıyor.

Kaynak: AA

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