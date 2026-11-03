Fransa\'da üniversite öğrencileri lise eylemlerine katıldı, Perşembe grev bekleniyor

Fransa'da lise öğrencilerinin süregelen gösterilerine bazı üniversitelerin öğrencileri de katıldı. Ülkede Perşembe günü yeni bir kitlesel eylem bekleniyor.Fransa'da gençlerin eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlattığı protestolar sonbahar tatilinin ardından da devam ediyor. Salı günü birçok üniversitenin kapalı kaldığı ülkede hükümet, öğrencilerin 48 lisenin girişini bloke ettiğini bildirdi.

En büyük öğrenci birliğinin başkanı Suzanne Nijdam, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Hükümete üniversitelerin hala seferber olduğunu ve somut yanıtlar beklediğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Resmi verilere göre, Pazartesi günü yapılan eylemlerden yükseköğretim kurumlarının yüzde 15'i etkilendi. Hükümet bu eylemler kapsamında 41 okula giriş çıkışların protestocu öğrenciler tarafından kapatıldığını duyurmuştu. Bir öğrenci birliği ise ülke genelinde kapalı kalan okul sayısının 169 olduğunu öne sürdü.

Salı sabahı Paris, Rennes ve Toulouse kentlerindeki liseler de eylemlerden etkilendi. Başkent Paris'in merkezindeki seçkin Louis Grand Lisesi'nin önünde de gençler girişi çöp konteynerleriyle kapattı.

Öğretmenlerden öğrencilerin eylemine destek

Toulouse'da 16 yaşındaki öğrenci Soline, "Hareket dağılsın diye bize reform sözü veriliyor, ama şimdiye kadar yalnızca kırıntı aldık" dedi. Soline'in okulunun önündeki protestolara katılan öğretmenlerden, matematik öğretmeni Raphael Gironimi, "Tamamen aynı talepleri paylaşıyoruz. Sınıflarda 35 öğrenci var. Okul ne sıcak hava koşullarına ne de kış soğuğuna uygun" ifadesini kullandı.

Hükümet, Eylül ortasından bu yana süren öğrenci protestolarının etkisiyle, tartışmalı üniversite başvuru sisteminde reform yapacağını açıklamıştı. Ayrıca 500 ek öğretmen kadrosu ile 15 bin yükseköğretim ve mesleki eğitim kontenjanı oluşturma sözü vermişti. 10'uncu sınıflarda sınıf başına öğrenci sayısının da en fazla 28'e düşmesi öngörülüyor. Ancak öğrenci birlikleri bu önlemleri yetersiz buluyor.

Yaklaşık 5 bin gözaltı

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin ise Ekim ortasından bu yana, bazı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının yargısal sonuçlarına ilişkin güncel rakamları açıkladı.

Buna göre bugüne dek yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alındı. Bunların yüzde 30'unu 18 yaşın altındakiler oluşturuyor. Yaklaşık 330 kişi ise tutuklu yargılanmak üzere ya da hızlandırılmış yargılama sonucunda verilen kararlarla cezaevine gönderildi. Darmanin'e göre hüküm giyenlerin yüzde 95'i erkek, üçte ikisi 18-25 yaş arasında, yüzde 70'i de Fransız vatandaşı. Yaklaşık yarısı daha önce hakkında cezai soruşturma yürütülmemiş kişilerden oluşuyor.

Salı günü Nantes'ta bir okulun giriş holünde çıkan yangından sorumlu tutulan üç kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Yangın, uluslararası ve sanat ağırlıklı geniş bir eğitim anlayışına sahip, nispeten yeni bir okulda çıktığı için büyük yankı uyandırmıştı.

Perşembe günü grev ve gösteri

Çok sayıda sendika, Perşembe günü için yeniden ülke çapında grev ve gösteri çağrısı yaptı. Eylemlerin başta okullar olmak üzere tren ve uçak seferlerini de etkileyebileceği ifade ediliyor.

Sendikalar ayrıca Paris'in merkezinden geçecek bir yürüyüş için başvuruda bulundu. Önceki üç hafta sonunda yaşanan yoğun şiddet, mala zarar verme ve yağma olayları nedeniyle yetkililerin yalnızca şehrin çeperinde bir güzergaha izin vereceği öne sürülüyor.

Perşembe günü yapılması planlanan grev ve gösterilerin, süregelen gençlik protestoları nedeniyle farklı yeni bir anlam kazandığı belirtiliyor. Birçok gençlik örgütü de aynı gün için eylem çağrısı yaptı.

Fransa'daki lise öğrencileri, Eylül ortasından bu yana okullardaki sorunları ve üniversite kontenjanlarının merkezi bir internet platformu üzerinden şeffaf olmayan biçimde dağıtılmasını protesto ediyor. Protestolar, özellikle artan yaşam maliyetine karşı çıkan diğer toplumsal kesimlere de yayılmış durumda.

AFP/ ET,JD