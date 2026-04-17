Fransa'da Yadan Yasası Geri Çekildi

Fransa'da, Siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören ve "Yadan Yasası" olarak bilinen tartışmalı tasarının Ulusal Meclis'te geri çekilmesinin ardından hükümet kanadı "Antisemitizmin güncel formları ile mücadele için" yeni bir tasarı sunulacağını bildirildi.

Fransa'da Kadın-Erkek Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadelen Sorumlu Bakan Aurore Berge, kamuoyunda tartışma yaratan ve İsrail'i eleştirmeyi Yahudi karşıtlığı ile bir tutmayı öngören Yadan Yasası'nın Ulusal Meclis'te geri çekilmesinin ardından basına yaptığı açıklamada hükümet adına yeni bir tasarı sunacağını duyurdu.

Berge, hükümetin, Yahudi karşıtlığı ile mücadeleye ilişkin yasa tasarısı konusunda Ulusal Meclis'te tartışmaların devam etmesi yönünde "ilkeli ve açık bir tercih" yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda hükümet adına "antisemitizmin güncel formlarıyla mücadele" için yeni bir tasarı sunacağını belirten Berge, Ulusal Meclis'teki farklı siyasi grupları tasarıya ilişkin öneriler sunmaya davet etti.

Fransa'da "Yadan Yasası" olarak da bilinen Siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarı dün geri çekilmiş, meclisteki solcu milletvekilleri tasarının geri çekilmesine ilişkin kararı ayakta alkışlamıştı.

Tasarıya tepki olarak günlerdir farklı eylemler düzenlenirken, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi ve Sosyalist Parti (PS) dahil farklı siyasi gruplar tasarıya karşı tutum sergilemişti.

Tartışmalı tasarı, Fransız milletvekili Caroline Yadan tarafından 2024'te Ulusal Meclis'e sunulmuştu.