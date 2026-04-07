Fransa'da Yakıt Sıkıntısı

07.04.2026 12:26
Fransa'da akaryakıt istasyonlarının %18'inde yakıt sıkıntısı var, hükümet yeni destek paketleri açıklayacak.

Fransız hükümeti, ülke genelindeki istasyonların yaklaşık 5'te 1'inde en az bir yakıt türünde sıkıntı yaşandığını açıkladı.

Fransa'da Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı programda, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasasında yol açtığı krizi değerlendirdi.

Fransa genelinde akaryakıt istasyonlarının yüzde 18'inde en az bir yakıt türünde sıkıntı yaşandığını ve çoğunluğu Fransız petrol şirketi TotalEnergies'e ait istasyonlarda olmak üzere bazı lojistik sorunlar olduğunu dile getiren Bregeon, "kesinlikle yakıt kıtlığı riski olmadığını" söyledi.

Krizin başından bu yana Başbakan Sebastien Lecornu ile petrol dağıtım şirketlerine "mümkün olduğu kadar makul olmaları" ve gerekli çabayı göstermeleri çağrısı yaptıklarını belirten Bregeon, akaryakıt fiyatlarını baskılamayacaklarını vurguladı.

Sözcü Bregeon, Başbakan Lecornu'nun akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen bazı sektörlere nisan ayı için açıkladığı yardımlara ek olarak "gelecek günlerde" yeni yardım paketi açıklayacağını ve bu yardımların "çalışan Fransızlar" için olacağını kaydetti.

Aşırı sağın, hükümeti ve akaryakıt şirketlerini Orta Doğu'daki gerilimin sektörde yarattığı krizden faydalanmakla suçlamasına ilişkin Bregeon, "Hayır. Devlet, krizden fayda sağlayıcı değil." ifadesini kullandı.

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı.

Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eyleme gitme kararı almıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

Advertisement
