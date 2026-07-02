Fransa'da Yangın: 3000 Tatilci Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Yangın: 3000 Tatilci Tahliye Edildi

02.07.2026 23:12
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Fransa'nın Pyrenees-Orientales bölgesinde çıkan yangında 256 bungalov yandı, 3000 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales vilayetinde tatil beldesinde çıkan yangında yüzlerce bungalov yandı, 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayetin Canet-en-Roussillon kentinde bir kamp alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, 3 binden fazla tatilci tahliye edildi.

Yaklaşık 220 itfaiyecinin söndürmek için seferber olduğu yangında 256 bungalov yandı, civardaki motorlu deniz taşıtı üreten şirkete ait bir bina da alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirketin idari biriminin yer aldığı binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Fransa'da bu yaz sezonunda çıkan yangınlarda yaklaşık 9 bin hektar alan yandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Yangın: 3000 Tatilci Tahliye Edildi - Son Dakika

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