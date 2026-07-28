Fransa'da Yangın: 4 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Yangın: 4 Bin Kişi Tahliye Edildi

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Gironde'daki yangın nedeniyle 4 bin kişi daha tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın henüz söndürülemezken, vilayette 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yerel basının, Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişi, yangın riski nedeniyle kaldıkları yerlerden çıkarıldı.

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana etkili olan yangınlarda 220 bini aşkın kişi tahliye edilmişti. Söndürme çalışmalarına Avrupa ülkelerinin de destek verdiği yangında, şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Yangın henüz söndürülemezken, 2 bini aşkın itfaiye görevlisi ve onlarca yangın söndürme aracı ile havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangın: 4 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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