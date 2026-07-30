Fransa'da Yangın Alarmı: 21 Vilayette Turuncu Seviyeye Geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Yangın Alarmı: 21 Vilayette Turuncu Seviyeye Geçildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da sıcak hava nedeniyle 21 vilayette turuncu alarm verildi, yangınlar sürüyor.

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yangınların sürdüğü Gironde ve Landes vilayetleri dahil, çoğunluğu ülkenin güneyinde bulunan 21 vilayette turuncu alarm verildiğini bildirdi.

Öte yandan 29 vilayette de "yüksek" yangın riski alarmı verilirken Moselle ve Meurthe-et-Moselle vilayetlerinde ise yangın riskinin "çok yüksek" olduğu açıklandı.

Gironde yangını kısmen kontrol altına alındı

Vilayette 22 Temmuz'dan bu yana devam eden, 42 bin hektardan fazla alanın yanmasına ve 220 bini aşkın kişinin tahliyesine yol açan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler kısmen kontrol altına alındı.

Gironde'da A63 otoyolu yeniden trafiğe açılırken Valilik daha önce tahliye edilen 9 kent veya kasabada 84 bin kişinin evlerine dönebileceğini açıkladı.

Öte yandan Var vilayetindeki Brignoles yangını da 130 hektarlık alanı kül ettikten sonra dün gece itibarıyla söndürüldü. Yangına müdahale eden 4 itfaiyeci yaralandı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunda olan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yok oldu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Yangın Alarmı: 21 Vilayette Turuncu Seviyeye Geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Yangın Alarmı: 21 Vilayette Turuncu Seviyeye Geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.