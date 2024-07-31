Fransa'da yangında ölen 7 kişiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

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Fransa'nın Nice şehrinde 18 Temmuz'da bir binada aynı aileden 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangını çıkardığından şüphelenilen 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nice Savcılığının kundaklama şüphesi ile başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri dün, diğer üçü ise geçen hafta gözaltına alınırken, Nice'in bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, X hesabından yaptığı paylaşımda, dün gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşında bir genç olduğunu ve İspanya sınırında yakaladığını duyurdu.

18 Temmuz gecesi Nice'in Moulins Mahallesi'nde 7 katlı binada çıkan yangında 5, 7 ve 10 yaşlarında olmak üzere 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, Komorlu bir aileden 10 kişinin bulunduğunu binaya maskeli ve kapüşonlu kişilerin girdiği görülmüş, Nice Savcılığı kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.