Fransa'da Yangınlar 500 Milyon Avro Zarar Verdi - Son Dakika
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Fransa'da Yangınlar 500 Milyon Avro Zarar Verdi

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Fransa'daki büyük yangınlar 500 milyon avroya mal oldu, 117 bin hektar alan kül oldu.

Fransa'da bu yıl günlerce süren büyük yangınların 500 milyon avro civarı zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren sigortaların çatı kuruluşu France Assureurs'ten yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın güneyinde etkili olan, temmuzda başlayan ve ağustos ortalarında söndürülen büyük yangınların bilançosunun oldukça ağır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin Gironde, Var ve Landes vilayetlerinde günlerce süren yangınlarla ilgili 25 bin hasar tespit talebi alındığı ve maddi zararın toplamda 500 milyon avro civarında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuş, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

En çok yangının çıktığı vilayetlerden Gironde'de haftalarca kontrol altına alınamayan yangında da 42 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa'da Yangınlar 500 Milyon Avro Zarar Verdi - Son Dakika
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