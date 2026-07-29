Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Gironde'de yangınlar sürerken sıcaklık 42 dereceye çıkıyor; 65 vilayette yangın riski yüksek.

Fransa'da, bir taraftan yangınlar diğer taraftan sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken günlerdir yangınların sürdüğü Gironde vilayetinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gironde'un bazı bölgelerinde saatteki hızı 45-50 kilometreyi bulan rüzgarların görüleceğini ve sıcaklıkların genellikle 38-41 derece arasında seyredeceğini ancak iç kesimlerde termometrelerin 42 dereceyi bulabileceğini açıkladı.

Yaklaşık 42 bin hektar alanın kül olduğu yangında 2 bini aşkın itfaiye eri görev yapıyor. Bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi.

Şu ana kadar vilayetteki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybederken 126'sı da yaralandı.

65 vilayet "yüksek" yangın riski altında

Meteo-France çoğunluğu ülkenin orta ve kuzey kesimlerindeki 65 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

Bu vilayetler arasında Var ve Gironde vilayetleri de yer aldı.

Meteo-France hava koşullarının yangın çıkması ve yayılması riskini artırdığını bildirdi.

Ülke yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında

Mayıstan bu yana bu yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 16 vilayette de sıcaklık alarmı "turuncu"ya yükseltildi.

Bu vilayetler arasında Ain, Ardeche, Doubs, Drome, Gironde, Isere, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dome, Rhone, Saone-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie ve Territoire de Belfort yer aldı.

Yangınlardan etkilenen Bordeaux'da 42, Lyon'da 40, Paris'te ise sıcaklığın bugün 39 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı
Bingöl’de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 14:57:29. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Yangınlar ve Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.