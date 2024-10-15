Fransa'da Yeni Göç Yasası Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Yeni Göç Yasası Tartışmaları

Fransa hükümeti, aşırı sağ eleştirilerine rağmen 2025'te daha sıkı yeni göç yasası çıkaracak.

15.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da hükümet, 2023'te aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçirdiği göç yasasının üzerine, 2025'te daha sıkı tedbirler içeren yeni bir göç yasasının yürürlüğe koyulması gerektiğini savunarak, göç politikalarında aşırı sağın çizgisine kaydığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bregeon, 13 Ekim'de Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı bir programda hükümetin, genel hatları 2025 başında çizilecek yeni bir göç yasasını hayata geçireceğini açıklaması üzerine, göç konusunda hükümete gelen eleştirileri değerlendirdi.

Sözcü Bregeon, hükümetin, 2024'te hayata geçirilen göç yasasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden daha sıkı tedbirler içeren bir göç yasası planlamasına ilişkin, "Bugün, göçün ve yasa dışı göçün daha iyi kontrolü için ek tedbirlerin etkili olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin göçün kontrol altına alınması konusunda "Fransızların beklentilerini" bildiğini ve "gittikçe büyüyen" bu beklentilere kayıtsız kalamayacağını belirten Bregeon, hükümetin göç tedbirlerinin sıkılaştırılması yönündeki adımlarıyla aşırı sağ çizgisine kaydığı yönündeki eleştirileri de reddetti.

Bregeon, Başbakan Michel Barnier'in "aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in (siyasi) duruşuna göre hareket etmediğini" savundu.

Macron hükümeti sene başında göç yasasını yürürlüğe koymuştu

Fransa'da, göçmenlere karşı ayrımcı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen göç yasası Ulusal Mecliste nispi çoğunluğa sahip olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclis koalisyonu tarafından sunulmuş ve aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçmişti.

Anayasa Konseyi, 25 Ocak'ta yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılmasını kararlaştırmış ve yasayı kısmen onaylamıştı.

Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin ve Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar vermişti.

Göç yasası 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Fransa'da merkez sağcı isimlerden oluşan ve meclisin en büyük grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakın karşı çıktığı Barnier hükümetine, meclisin üçüncü büyük siyasi grubu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) destek vereceğini bildirmiş ve hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine katılmamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Fransa, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Yeni Göç Yasası Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Yeni Göç Yasası Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.