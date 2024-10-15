Fransa'da Yeni Göç Yasası Tartışmaları

Güncel

Fransa'da hükümet, 2023'te aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçirdiği göç yasasının üzerine, 2025'te daha sıkı tedbirler içeren yeni bir göç yasasının yürürlüğe koyulması gerektiğini savunarak, göç politikalarında aşırı sağın çizgisine kaydığı yönündeki eleştirileri reddetti.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bregeon, 13 Ekim'de Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı bir programda hükümetin, genel hatları 2025 başında çizilecek yeni bir göç yasasını hayata geçireceğini açıklaması üzerine, göç konusunda hükümete gelen eleştirileri değerlendirdi.

Sözcü Bregeon, hükümetin, 2024'te hayata geçirilen göç yasasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden daha sıkı tedbirler içeren bir göç yasası planlamasına ilişkin, "Bugün, göçün ve yasa dışı göçün daha iyi kontrolü için ek tedbirlerin etkili olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin göçün kontrol altına alınması konusunda "Fransızların beklentilerini" bildiğini ve "gittikçe büyüyen" bu beklentilere kayıtsız kalamayacağını belirten Bregeon, hükümetin göç tedbirlerinin sıkılaştırılması yönündeki adımlarıyla aşırı sağ çizgisine kaydığı yönündeki eleştirileri de reddetti.

Bregeon, Başbakan Michel Barnier'in "aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in (siyasi) duruşuna göre hareket etmediğini" savundu.

Macron hükümeti sene başında göç yasasını yürürlüğe koymuştu

Fransa'da, göçmenlere karşı ayrımcı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen göç yasası Ulusal Mecliste nispi çoğunluğa sahip olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclis koalisyonu tarafından sunulmuş ve aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçmişti.

Anayasa Konseyi, 25 Ocak'ta yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılmasını kararlaştırmış ve yasayı kısmen onaylamıştı.

Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin ve Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar vermişti.

Göç yasası 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Fransa'da merkez sağcı isimlerden oluşan ve meclisin en büyük grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakın karşı çıktığı Barnier hükümetine, meclisin üçüncü büyük siyasi grubu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) destek vereceğini bildirmiş ve hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine katılmamıştı.