Fransa'da Yeni Hükümet Tartışmaları - Son Dakika
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Fransa'da Yeni Hükümet Tartışmaları

Sosyalist Parti, Macron ile yeni bir hükümet kurma müzakerelerine açıldıklarını duyurdu.

06.12.2024 16:50
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Fransa'da Sosyalist Parti (PS), Michel Barnier'nin kabinesinin düşmesinin ardından yeni hükümet için sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'ni (NFP) oluşturan partilerden bağımsız hareket edebilecekleri sinyalini verdi.

Fransa'da, 3 aylık merkez sağcı azınlık Michel Barnier hükümeti 4 Aralık'ta düşerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.

Macron, yeni başbakanın da Barnier gibi kısa ömürlü olmaması için bu sefer Meclis'te daha geniş destek alacak bir hükümet kurmak istiyor.

Macron yönetimi, NFP'nin en büyük ikinci ortağı olan Sosyalist Parti'yi (PS) sol ittifaktan ayırarak yanına çekmeye çalışıyor.

Sosyalistler, yeni hükümetin kurulması hakkında, seçimlerden bu yana beraber çalıştığı sol ittifaktan ayrı hareket edebileceğinin sinyalini verdi.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'ya geçici bir süreliğine bir hükümet kurulması için Macron kanadı ve sağcılarla konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Faure, bu görüşmelerin, "karşılıklı tavizler" verilerek yapılabileceğini, emeklilik konusu dahil tüm konularda taviz verebileceklerini kaydetti.

Yeni kabine kurulmasıyla ilgili "Bir çözüm bulmalıyız çünkü ülkeyi aylarca duraksama noktasında bırakamayız." diyen Faure, sol ittifakının tamamının bu müzakerelerde yer almayacağına işaret etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Eric Coquerel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyalistleri kastederek, "Macron yönetiminin hayatta kalmasına yardım etmeye hazırlanmakta olanların, Macron'un yalnızca NFP'nin (sol ittifakının) kellesini istediğini görmemezlikten gelemez." değerlendirmesinde bulundu.

Eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabındaki paylaşımında, sağcıların, solculara yönelik herhangi bir "taviz" veremeyeceğini belirtti.

Michel Barnier hükümeti, 4 Aralık'ta Meclis'te yapılan gensoru oylaması sonucu düştü. Yeni hükümet kurulana kadar Barnier, görevine devam edecek.

Kaynak: AA

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