Fransa'dan BAE'deki Üsse Hava Operasyonları

03.03.2026 14:00
Fransa, Abu Dabi'deki askeri üssünün güvenliği için Rafale savaş uçaklarıyla operasyonlar yürütüyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Fransız üssünün güvenliğini sağlamak için Rafale savaş uçaklarının hava operasyonları yürüttüğünü bildirdi.

Fransa Dışişleri Jean-Noel Barrot, BFMTV'de katıldığı programda, ABD-İsrail saldırılarına karşılık veren İran'ın misillemelerinin hedefi olan Abu Dabi'deki Fransız askerlerinin bulunduğu es-Selam Deniz Üssü"ne ilişkin açıklamada bulundu.

Barrot, Fransız savaş uçağı Rafalelerin, deniz üssünün çevresinde hava sahası güvenliğini sağlamak için operasyonlar yaptığını söyledi.

İran'dan gönderilen insansız hava araçları, Abu Dabi'de Fransız askerlerinin bulunduğu "es-Selam Deniz Üssü"ndeki depoya isabet etmişti. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

