Fransa'dan Grönland'a Asker Gönderme İhtimali - Son Dakika
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Fransa'dan Grönland'a Asker Gönderme İhtimali

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Grönland'a Avrupa'dan asker gönderilmesine dair ihtimalleri değerlendirdi.

28.01.2025 21:48
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin kontrolünde olmasını istediği Grönland'a Avrupa'dan asker gönderilmesine ilişkin soruya "Neden olmasın?" karşılığını verdi, ihtimali dışlamadı.

Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Avrupa'nın egemen sınırları olduğunu belirten Barrot, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz." dedi.

Barrot, bu meselenin temelinde, Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade etti.

Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar avro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor." diye konuştu.

Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık." dedi.

ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermeyen Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil." değerlendirmesinde bulundu.

Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i ağırladı.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Grönland'a Asker Gönderme İhtimali - Son Dakika

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