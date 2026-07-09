Fransa'dan Hürmüz Boğazı'na Alternatif Petrol Yolu - Son Dakika
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Fransa'dan Hürmüz Boğazı'na Alternatif Petrol Yolu

Fransa\'dan Hürmüz Boğazı\'na Alternatif Petrol Yolu
09.07.2026 12:57
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye üzerinden petrol akışı alternatif projesini değerlendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başından bu yana alternatif yollar aradıklarını ve petrolün Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşmasının projeleri arasında yer aldığını belirtti.

Barrot, konuk olduğu TF1 kanalında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın bölgedeki gemileri hedef alarak ABD ile imzaladıkları mutabakat zaptını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Barrot, taraflara sükunet ve görüşmelere yeniden başlama çağrısında bulundu.

Barrot, ABD'nin İran'ın taahhütlerini ihlal etmesine karşılık verdiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara NATO Zirvesi'nde İran'la yaptıkları görüşmeleri sürdürmek istediğini söylediğini aktardı.

Bölgedeki savaşın yalnızca kaybedenleri olduğunu vurgulayan Barrot, savaşın kaybedenleri arasında İran halkı, Amerikalılar ve Fransızların da yer aldığını dile getirdi.

Barrot, "Bizim olmayan savaşların bedelini ödemeye devam etmeye niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlamasına rağmen Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'un Orta Doğu'ya dönmeyeceğini vurgulayan Barrot, bölgede sükunetin sağlanması, mayın temizleme operasyonlarının başlaması ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi isteğini söyledi.

Barrot, "Hürmüz Boğazı ve dünyadaki tüm boğazlarda her türlü engele, geçiş ücreti ve şantaja tamamen karşıyız." şeklinde konuştu.

Seyrüsefer özgürlüğünün "esir alınmaması" gerektiğinin altını çizen Barrot, gelecekte petrolün Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşmasının projeleri arasında olup olmadığı sorusuna ise "Tabii ki. Bu krizin başından bu yana sarf ettiğimiz çabalar arasında, alternatif yollar hazırlama fikri de yer alıyor." dedi.

Barrot, bunu seyrüsefer özgürlüğünün farklı yerlerde engellenmesine bağımlı kalmamak için istediklerinin altını çizerek, Suriye'nin yeniden güçlendiğini ve enerji gibi alanlarda ekonomik alışverişler için potansiyel bir merkez haline dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Hürmüz Boğazı'na Alternatif Petrol Yolu - Son Dakika

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