Fransa'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Fransa'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı

12.06.2026 20:19
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, iki devletli çözüm önermelerinde Gazze'deki ateşkese dikkati çekti.

Fransız hükümeti, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Paris'te, İsrail ve Filistin'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) ve çok sayıda ülkeden üst düzey temsilcinin katıldığı "İki Devletli Çözüm, Barış ve Bölgesel Güvenlik İçin Paris Çağrısı Forumu" kapanışında konuştu.

Barrot, bu forumu "barıştan yana olan tarafın, savaştan yana olan tarafa karşı kazanacağına ilişkin bir direniş" olarak niteledi.

Geçen yıl iki devletli çözüm çağrısı ile benzer bir organizasyon yaptıklarını ve Fransa'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını hatırlatan Barrot, Gazze'de varılan ateşkese dikkati çekti.

Barrot, "Şu an Gazze'de bir ateşkes var, kusurlu olsa da sürekli ihlal edilse de en azından bir ateşkes var." dedi.

Gazze'nin hala "dayanılmaz bir insani felaketin" içinde olduğunu belirten Barrot, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetini sürdürdüğünü dile getirdi.

Savaşın Lübnan ve İran'ı da içine alarak tüm Orta Doğu'ya yayılma tehlikesi olduğunu söyleyen Barrot, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine yönelik iki devletli çözüm çağrısını yineledi.

Ayrıca Barrot, bu yıl İsrail ve Filistin'de yapılacak seçimlerin iki taraf arasındaki sorunların çözümünde bir başlangıç noktası niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Fransa, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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