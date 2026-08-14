Fransa'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Fransa'dan İsrail'e Kınama

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Fransa, Batı Şeria'daki işgal eylemlerini kınayarak İsrail'e adalet çağrısında bulundu.

Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kusra beldesinde Filistinlilere ait birçok evi işgal etmesini kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Kusra beldesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kusra beldesinde Filistinlilere ait birçok evi işgal etmesini ve sivillere yönelik şiddet eylemlerini en sert şekilde kınadığı belirtilerek, "Fransa, İsrail makamlarına bu eylemlerin faillerini yakalayıp adalet karşısına çıkarma çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin arttığına işaret edilen açıklamada, Tel Aviv makamlarından Filistinli sivilleri korumak için gerekli tüm tedbirleri alması istendi.

Açıklamada, bunun söz konusu makamların uluslararası hukuk nezdindeki yükümlülüğü olduğu vurgulanarak, "Fransa, iki devletli çözümü tehdit eden ve sahada gerilimi tırmandıran İsrail'in sömürgeci politikasını kınadığını bir kez daha ifade ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kusra Köy Meclisi Başkanı Abdulazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 16 Filistinlinin evlerine el koyarak askeri karargaha dönüştürdüğünü, bazı sakinleri ise evlerini boşaltmaya zorladığını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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