Fransa'dan NATO Çıkışlarına Sert Tepki

22.05.2026 11:42
Dışişleri Bakanı Barrot, bazı Fransız siyasetçilerin NATO'dan çıkma çağrılarını 'akılsız' buldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bazı Fransız siyasetçilerin ülkelerinin NATO'dan çıkması çağrısında bulunmasını "akılsız ve sorumsuzca" bulduğunu belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İsveç'te bulunan Barrot, burada toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, İsveç'in Fransız Naval Grubuna 4 milyar avroluk firkateyn siparişi verdiğini kaydetti.

Barrot, Fransa ve İsveç arasında karşılıklı askeri ekipman alışının iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirdiğini ve Avrupalıların savunma alanında bir sanayi ve teknoloji üssü geliştirme kapasitelerini gösterdiğini belirtti.

İsveç'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Mart'ta duyurduğu gelişmiş caydırıcılık konusundaki stratejik diyaloğa katılan 8 ülkeden biri olduğunu aktaran Barrot, "Bu gelişmelerden memnuniyet duyuyorum, bunlar Avrupa'nın NATO'ya hizmetinde daha güçlü olmasını sağlıyor." dedi.

Barrot, Fransız Meclisinin 2026-2030 savunma bütçesine ek 36 milyar avro eklenmesine yönelik tasarıyı 19 Mayıs'ta kabul ettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşadığımız dünyada, bizi başat ortaklarımız ve komşularımıza bağlayan dayanışma mekanizmalarına giderek daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu konuda, bazı Fransız siyasetçilerin NATO'dan çıkmaya yönelik çağrıları akıldışı ve tamamen sorumsuzca."

Uluslararası arenadaki tehdidin büyüdüğüne işaret eden Barrot, "Bazı ortaklarımız, özellikle Baltık ülkeleri, son günlerde Rusya'nın agresifliği tarafından sürekli taciz ediliyor ve 1949'dan bu yana her türlü tehdidi caydırmamızı ve uzaklaştırmamızı sağlamış bir kurumdan böyle uzaklaşmayı bir ihanet olarak görebilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin NATO kapsamında Avrupa'daki seferberlik düzeylerini gözden geçirdiği bir süreçte, bunun Avrupalıların kendi kapasiteleri ile görüşlerini geliştirmek ve "NATO'yu Avrupalılaştırmak" için bir fırsat olduğunu savunan Barrot, "Fransa'nın NATO'daki sağlam varlığı, son aylarda başlattığı girişimlerle uyumsuz değil." dedi.

Barrot, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının vatandaşların günlük hayatı üzerinde etkileri olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bu sabah konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, Fransa'nın NATO'da kalmasından yana olduğunu ancak ülkesinin İttifak'ın entegre komuta yapısından çıkması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
