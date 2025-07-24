Fransa'dan Tayland-Kamboçya Çatışmalarına Tepki

Fransa, Tayland ve Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya ve Tayland'a "çatışmaları durdurma ve anlaşmazlıkları barışçıl yolla, uluslararası hukuka uygun çözme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği çatışmalardan derin endişe duyulduğu belirtilerek Fransız vatandaşlarından sınır bölgesinden uzak durmaları istendi.

Tayland-Kamboçya sınır hattında sabah erken saatlerde çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre Tayland tarafında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.